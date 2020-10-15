美超微（Super Micro Computer，Supermicro）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，宣佈將支援最新的NVIDIA BlueField-2 DPU（Data Processing Unit）。

NVIDIA BlueField-2 DPU現已開始提供樣品，而Supermicro將針對NVIDIA BlueField-2 DPU進行積極的認證計畫，其中包含Supermicro預計於2021年推出一系列領先市場的系統。整個產品組合包括1U、2U、4U、10U機架式GPU系統、Ultra、BigTwin、8U SuperBlade，以及其他的嵌入式解決方案。無論從邊緣到雲端，Supermicro的產品能支援各種進階的資料需求。

Supermicro執行長暨總裁梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro與NVIDIA是關係密切的技術合作夥伴，我們已做好準備，隨時都能開始供應採用NVIDIA DPU的端對端雲端解決方案及邊緣裝置。運用Supermicro知名的快速上市能力，我們預計可搶先推出數款整合BlueField-2 DPU的系統，幫助客戶因應瞬息萬變的成長中市場，大大提升各種加速工作負載所需要的效能。

Supermicro多款產品都將採用NVIDIA最新的DPU加速技術。Supermicro的SuperBlade為內建PCIe Gen4.0的GPU刀鋒伺服器，同時採用暢通無阻的200 Gbps HDR InfiniBand交換器，提供DPU所需的基礎架構，以卸下CPU的資料管理工作。

最新的NVIDIA BlueField-2 DPU結合了可編程的多核ARM CPU、最先進的200G/100G SmartNIC網路功能、高效能PCIe 介面，以及整合強大網路、儲存和安全功能組合的加速器。NVIDIA DPU能從主CPU卸載關鍵任務並釋放資源以執行應用程式，同時為執行任何作業系統或虛擬化管理程序（Hypervisor）的伺服器強化安全性、效率和管理能力。

NVIDIA企業級運算部門主管Manuvir Das表示，NVIDIA DPU將成為安全加速資料中心最關鍵的要素，成為現代必備的元件。透過整合BlueField-2 DPU至Supermicro未來系列產品，Supermicro將為其客戶提供更多優勢，滿足其打造現代化資料中心的需求。

(工商 )