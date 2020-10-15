動力傳動系統電氣化和先進駕駛輔助系統（ADAS）推動著駕駛方式變革，不斷提升汽車舒適性及其他車身功能的豐富性和複雜程度。面對此一挑戰，英飛凌科技（Infineon）針對這個開放市場推出Traveo II車身微控制器系列，適用於各類汽車應用，包括車身控制模組、車門、車窗、天窗和座椅控制單元，以及車內智慧手機終端和無線充電單元。

Traveo II系列由賽普拉斯半導體公司（Cypress）研發，該公司此前被英飛凌科技股份公司所收購。

英飛凌資深副總裁暨汽車微控制器部門總經理Peter Schaefer表示，英飛凌和賽普拉斯的強強聯合，催生出了業內最全面的汽車微控制器產品組合。英飛凌的AURIX安全控制器產品組合，加上賽普拉斯的Traveo和汽車級PSoC產品系列，使我們能夠為所有汽車應用提供更優化的解決方案，涵蓋車身、儀表、資訊娛樂、底盤、動力總成、駕駛輔助和網域控制站應用。

在車身應用方面，英飛凌提供各類感測器和功率半導體產品，包括馬達控制解決方案、智慧配電和LED解決方案等。Traveo II車身微控制器系列進一步完備了現有產品組合，為新興汽車應用提供所需的高性能、可擴展性、低功耗和安全性。

Peter Schaefer表示，作為英飛凌從產品思維到系統洞察戰略的重要組成部分，Traveo II助力我們為車身應用提供全面的系統性解決方案。

多核Traveo II系列採用Arm Cortex-M7及M4核心，最大配備8MB嵌入式快閃記憶體，可助力元件為各種要求嚴苛的車身電子應用提供卓越性能。該產品符合ISO26262功能安全標準的ASIL-B等級，即使在高達125°C的環境溫度下也可確保設備安全運行。

Traveo II微控制器擁有先進的周邊，包括支援CAN-FD、Ethernet和FlexRay通訊協定，為所有低端和高端設備提供可擴展性和引腳相容性。該產品系列具有低功耗（低至 5μA）和更高安全性（EVITA-Full），非常適用於當今的聯網汽車。同時，它也全面支援FOTA升級，可在不中斷服務的情況下遠端更新應用程式和安全軟體。

Traveo II微控制器可基於AUTOSAR（汽車開放式系統架構）4.2軟體進行開發。此外，還可使用市場上豐富的Arm生態系統工具和軟體，包括各種IDE工具和除錯器，以及各種即時操作系統可供使用。

Traveo II車身微控制器系列包含四款入門級產品和兩款高端產品，每款產品均具有不同的記憶體和引腳規格。第一款入門級產品將在2020年10月開始量產，之後其他產品也將陸續推出，直到2021年第二季度整個產品系列將全面上市。2021年Traveo II系列還將進一步擴展，全新的嵌入式圖形微控制器將強化英飛凌在儀表、座艙和數位顯示應用領域的佈局。

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