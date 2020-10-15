全球工業儲存領導大廠宜鼎國際，近期以96層3D NAND快閃記憶體產品陣容積極強攻各應用領域，為企業和工業應用帶來了高品質的快閃記憶體存儲方案。宜鼎國際今年已連續第三年蟬連全球工業級固態硬碟全球市佔第一，結合了堅強的軟、韌、硬體研發以及全球技術團隊，打造全方位整合服務，準備好迎接2021需求回溫。

隨著NAND Flash製程演進與市場需求的發展，96層3D TLC固態硬碟（SSD）在市場上具備價格優勢，而宜鼎長期深入各種工業應用市場，提供專為工業與類工業應用開發的各種軟硬韌體，不僅有iDataGuard、iPower Guard 等電源管理保護機制、支援iRetention的韌體技術，層層強化SSD的可靠度及資料保存能力；從NAND Flash到SSD模組都通過符合工業等級的嚴苛測試驗證，提供96層3D TLC固態硬碟更高品質的產品方案。

根據近期公布的全球權威研究機構報告指出，innodisk(宜鼎國際)為全球重要固態硬碟供應商之一，尤其在工業級全球市場已持續三年領先，表現亮眼，多年來憑藉堅強的全球研發與技術團隊，深受全球客戶信賴。

宜鼎表示，看好5G、無人應用、醫療等快速膨脹的應用拉動需求面，宜鼎所推出的96層3D NAND SSD，寫入/ 抹除次數(P/E Cycle)達3000週期，並以最高品質以及嚴格的工業級測試流程為準則，樹立工控產品標竿；此外，宜鼎對於長期供貨與各種客製化方案的高度支援，都將深入全球工業應用，共同協力客戶升級至96層3D NAND TLC方案。

宜鼎國際將工業級硬體韌體技術導入96層3D TLC解決方案，打造出規格完整的產品陣容，包括SATA 3TG6-P和3TE7系列，以及PCIe Gen3 x4 3TG6-P和3TE6系列，並具備2.5吋SATA、M.2（2242和2280）以及mSATA等外型尺寸。此外，宜鼎也提供市場少見的64 GB至4TB的大容量選擇，並提供選配 iCell, AES / TCG Opal及Quick Erase等功能，更支援iSLC技術以強化延長SSD使用壽命。

宜鼎96層3D NAND解決方案以全方位高度整合，確保嚴苛應用中的出色性能和最佳可靠度，廣泛運用在各種工業領域，如快速興起的AIoT、智慧物聯、智慧零售、智慧交通、醫療、資料中心、5G網通、監控、博弈與新能源等領域，已準備好面對與承接後續市場的需求反彈。

(工商 )