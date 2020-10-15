9月3日南投發生4歲女童慘遭彭姓生母男友殺害棄屍案，事後也在男嫌老家附近找到已成乾屍的女童遺體，生母向檢方坦承，曾和陳姓男友一同搬運女童屍體，遭法院裁定收押禁見，未料當時彭女已懷有6月身孕，入所後發現懷孕，於是聲請具保停押，法官裁定5萬元交保，但彭女家人卻不願具保，再度提抗告希望法官降低保釋金或以其他方式交保，台中高分院近日內將作出裁定。

彭女的4歲女兒原本交由母親照顧，今年5月份時就自己帶女童出門後就未見蹤影，6月份女童的外婆想跟女童視訊，但彭女卻始終沒有回應，女童外婆內心相當著急，在7月5日時向台中市北屯第五分局報案，說自己的女兒跟孫女失蹤；需協尋，但報案隔天，彭女卻回到家中，還對母親表示不知道女兒去哪了。

檢警事後獲報有女童失蹤，立即進行偵辦，發現彭女及陳姓男友涉嫌重大，在9月2日拘提兩人到案，由於女童失蹤數月；且嫌犯避重就輕，經專案小組事後突破2嫌心房，在3日清晨至南投名間鄉尋獲女童屍體。

彭女向檢警供稱，與陳嫌是前男女朋友關係，居無定所，有時睡家裡；有時睡網咖。也坦承與陳嫌一同搬運屍體、埋屍，但失蹤這段時間去哪裡，仍說詞反覆，避重就輕，事後遭到法官裁定收押禁見。

但彭女進入看守所後，發現已經有6個月身孕，不想被關的彭女立刻向法院聲請停押，法官裁定5萬元交保但限制住居，但彭女家人卻不願具保，彭女又向法院聲請降低保金或改以其他方式交保，目前全案仍待台中高分院裁定。

(中時新聞網)