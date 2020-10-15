南台中家扶推出暖心零錢罐，限量免費索取，邀請集滿零錢支持扶幼工作。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

今年度受疫情影響，許多家庭在工作、生活上面臨困難，南台中家扶中心希望召集社會大眾、企業、社團的愛心，為弱勢家庭添購「愛的禮物」(如電器、棉被、民生物資)，減輕過年期間經濟開銷，由12月份園遊會活動，招待扶助家庭參與親子互動遊戲，鼓勵他們繼續為生活努力。

寒冬送暖活動預計需280萬元的經費挹助，邀請大家響應認捐愛的禮物、認捐茶會贊助、認捐園遊會關懷攤位，另外推出限量「暖心零錢罐」。

至今年9月底統計，南台中家扶目前服務917戶家庭1500名孩子，扶助的戶數與童數相較去年同期增加百分之五。在900多戶經濟弱勢家庭中，有76％為單親家庭，其中又以單親女性家長的比例最高。

工作收入未滿兩萬元占37％，2萬5000元位滿3萬元的有17％，從事工作多為勞動型或是低技術類型，如餐飲業、清潔工、家庭代工等臨時工，工時長但收入低，難以負荷個人及子女的生活費用。

南台中家扶主任王金敦表示，寒冬送暖的家戶禮物依照扶助家庭需求，由家扶中心統一採購，這次將提供電熱水瓶、電風扇與吸塵器(電器擇一)搭配生活物資與園遊卷，每份愛的禮物是1500元，可幫助1戶3至4人的弱勢家庭減輕經濟壓力迎接新年，禮物安排於12月13日愛心園遊會現場發放。

南台中家扶指出，一名受扶助學生，國三時因父母離異，家中開始接受家扶的幫助，除了每月的經濟補助外，拿過獎助學金、擔任志工協助寒冬送暖物資發放。

北上念書後，發現自己興趣在戲劇演出，毅然決然從原本的商業大學休學，轉學考至台藝大廣播電視學系在職專班，雖然工作和念書忙碌，努力利用時間進修戲劇相關課程，鼓勵自己不斷精進，畢業後任職行銷企劃，並把握機會接演戲劇廣告及舞台劇演出，不忘演員夢想。

她說，很開心、很感恩有這個機會以不同身分回到家扶，以前接受幫助現在有能力回饋了鄉，謝謝家扶與善心人士過去給予的支持，希望透過自己故事可以傳遞些溫暖力量。

這名受助孩長大後，勉勵家扶孩子，原生家庭能供應我們的有限，更需要勇敢走出去看看世界，思維比較不會單一受侷限，對於未來發展有所幫助。

南台中家扶說，冬季跳蚤市場這次與寒冬送暖園遊會同步舉辦，時間12月13日星期日，地點大仁國小，特賣收入作為寒冬送暖活動經費，預計設置100攤，即日起開放設攤報名，每攤設攤費800元，當日所得歡迎全額捐助，亦可至少捐贈2000元以上。

該家扶中心需求「全新品」捐贈，因全新品可以有較好價格，有助經費累積，當天會由家扶志工協助特賣。「全新的」廚具類、鍋子、烤箱、果汁機、電鍋、電扇、吹風機、電熨斗、電熱水壺、包包、鞋子、服飾、配件、髮飾、耳機、音響、檯燈、時鐘、玩具、教具等都歡迎捐贈，物品放置年限建議未超過三年，需要外包裝與配件完整。

符合上述物資可提供到南台中家扶中心(西屯區甘肅路一段67號)，註明「寒冬送暖跳蚤市場收」，請簽署義賣同意書。

歲末寒冬送暖活動，家扶號召有更多贊助單位投入，使弱勢家庭感受滿滿愛心與祝福，安心過年節，繼續大步向前不畏生活挑戰。

(中時 )