蘋果正式發表iPhone 12，推出四款支援5G功能的iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12及iPhone 12 Mini，由於這次蘋果價格相較上一代親民，各電商紛紛推出優惠搶攻果粉荷包。網家(8044)旗下PChome 24h購物10/16晚上8點開放限量預購iPhone 12 Pro、iPhone 12，今年提供超狂金流優惠回饋，刷指定卡最高回饋16％、31大信用卡刷卡最高30期0利率等優惠；蝦皮購物將在10/16中午12:00開放預約，並推出下單最高回饋突破3萬元等優惠；Yahoo奇摩購物中心開放10/21上午10點登記，預約登記成功者還有機會抽Beats urBeats3 Lightning入耳式耳機。

PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，PChome 24h購物首發iPhone 12 Pro、iPhone 12預購活動，提供64G/128G/256G/512G規格，此次iPhone 12擁有白、黑、藍、綠、紅等五色，入手價格26,900元起。為滿足消費者全方位生活需求，PChome 24h購物攜手遠傳(4904)與國泰產險合作，提供多元手機保險服務，獨家推出「手機碎屏險」及「全機保險」可供選擇，下單後3分鐘內即可透過專屬連結完成線上投保，以每日銅板價、獲得最高累積25,000元保障；「遠傳x安達產物行動裝置保險」主打全機保障，10/31前購買新機，且於出貨後三日內成功投保，只要月繳99元起。

此外，搶攻Apple市場商機，PChome 24h購物也推出全站iPhone 11 128G促銷大幅降價5,400元、iPhone 11 64G現省5,000元等優惠，將進一步推升iPhone整體手機買氣。

蝦皮購物推出300倍放大券，預告期間10/14的12:00至10/15的23:59間，於活動專區以1元購買300倍放大券，於預約期間10/16的12:00起，到指定專區下單購買iPhone 12，憑券下單現折300元。

另外，蝦皮購物線上手機回收服務可享超高回收金，5分鐘完成線上估價、到府收件全程免運、人工檢測、專人報價、1周內便可領取回收金，最高可回饋30,300元。

(時報資訊)