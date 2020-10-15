Mike D’Antoni and Phil Handy are both potential candidates to join Steve Nash’s coaching staff in Brooklyn, according to a source. — Frank Isola (@TheFrankIsola) October 14, 2020

就算找不到合適的NBA總教練工作，前火箭教頭丹托尼有可能願意屈居人下嗎？根據《ESPN》記者伊索拉15日爆料，丹托尼與湖人助教漢迪將被列在籃網總教練納許的助理教練考慮人選當中，等於要讓兩名執教經驗豐富的教練去輔佐納許。

伊索拉的爆料，就以邏輯性來看完全講不通，因為籃網新任總教練納許根本毫無NBA執教經驗，丹托尼與漢迪願意出任納許的助教，就已經很不可思議了，籃網更已確定上季代總教練沃恩將會擔任首席助教，同時成為聯盟最高薪的助教。

光是丹托尼的執教經歷就很輝煌，他當過金塊、太陽、尼克、湖人、火箭等隊總教練，生涯累計672勝527敗，勝率仍有5成60，就算他沒拿過NBA總冠軍，卻兩度獲選年度最佳總教練，有可能跑去籃網當助教嗎？甚至還不是首席助教。

至於剛跟湖人一起拿下上季總冠軍的漢迪，也曾當過騎士、暴龍、湖人等隊助教，更拿過3次NBA總冠軍，儘管他跟籃網明星後衛厄文擁有不錯私交(兩人曾在2016年於騎士合作過)，卻不太可能放棄湖人這份工作，跑去前途未卜的籃網吧！

(中時 )