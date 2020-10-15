核一除役1年餘僅拆電塔 預年底完成除役審查計畫 09:232020/10/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電核一廠除役許可從去年7月16日生效，但據原能會今天業務報告指出，目前已拆除僅具電力輸出功能連絡鐵塔，而核二廠使用許可將屆期，原能會已在今年9月召開「核二廠除役計畫綜合查聯席聯結會議」，預計年底完成核二廠除役計畫審查作業。 立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。 業務報告也指出，至於核三廠除役進度，原能會將督促台電公司依規定在2021年7月前提送除役計畫，並嚴格執行審查作業。 (中時 ) #原能會 #核二廠 #業務 #報告 #計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 堆3萬噸 罰7萬 民代批不成比例 04:092020/10/15 地方新聞 玉山金一生一樹 海岸造林 04:092020/10/15 金融．稅務 響應永續生態 玉山金海岸造林 04:092020/10/15 財經焦點 美的 躋身全球最值錢家電企業 04:092020/10/15 全球財經 陸10大家電企業 美的價值冠全球 04:102020/10/15 產業財經 民怨萬大線工期長 柯指品質第一 04:092020/10/15 地方新聞 元山不懼匯損 Q4獲利拚平上季 04:092020/10/15 證券．權證 台中水情轉黃燈 工業區供再生水 04:092020/10/15 生活新聞 社論／陸委會和胡錫進的「罵戰」 04:092020/10/15 時論廣場 全盈光電 澎湖縣案場獲光鐸獎 04:092020/10/15 金融．稅務 生活熱門新聞 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 存活率不到2成！「癌王」早期難察覺 醫：6種人要注意 - 生活 嬤抽屜翻出百年前泛黃A4紙 網一看內容驚呼快護貝：有錢也買不到 - 生活 住高樓層比較有優越感？網曝真實優缺點：最有錢的都住這層 - 生活 比鹹酥雞肥！營養師曝「宵夜熱量冠軍」 網一看嚇歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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