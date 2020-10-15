台電核一廠除役許可從去年7月16日生效，但據原能會今天業務報告指出，目前已拆除僅具電力輸出功能連絡鐵塔，而核二廠使用許可將屆期，原能會已在今年9月召開「核二廠除役計畫綜合查聯席聯結會議」，預計年底完成核二廠除役計畫審查作業。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。

業務報告也指出，至於核三廠除役進度，原能會將督促台電公司依規定在2021年7月前提送除役計畫，並嚴格執行審查作業。

(中時 )