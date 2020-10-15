台股加權指數開在12,892.29點，權王台積電（2330）法說會前，股價開低在456元，使加權指數略見壓抑，惟華為可能出售品牌榮耀，股王大立光（3008）股價受到激勵，反彈至3,000元之上，指數跌幅見收歛。

美國紓困案未達成共識，14日美股下跌，道瓊指數下跌165點（跌幅0.6％）、那斯達克指數下跌95點（跌幅0.8％）、費半指數跌13點（跌幅0.5％）。

美國財長梅努欽表示，和民主黨刺激計畫存在「很大分歧」，在總統大選前，達成協議希望日漸渺茫，加上二項實驗暫停導致新冠肺炎疫苗問世時間可能延後，影響華爾街樂觀氣氛。金融股湧現賣壓，銀行股跌2.4％，美國銀行跌5.3％，富國銀行跌6％。

科技股漲跌互見，蘋果上漲0.07％、該公司股價今年以來上漲65％，是道瓊指數成份股表現最好的股票。臉書跌1.6％、Alphabet跌0.2％、亞馬遜跌2.3％、微軟跌0.9％、台積電ADR跌1.2％，特斯拉股價上漲3.3％。

群益投顧指出，指數第四度挑戰13,000點，成功機率增加，爆量後高檔震盪，但中期注意台幣影響國際熱錢與指數高點，且科技產業明年第一季進入淡季，衝高仍易拉回。

群益投顧指出，聚焦在技術面多頭個股，這些個股在利多消息見報前維持漲勢。資金行情大於基本面行情，各族群指標股比指數影響力更大。

(工商 )