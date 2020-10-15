遭罷免的前高雄市市長韓國瑜任內推出「滿天星計畫」，為年輕人提供出外深造機會，在新政府上任後卻面臨瓶頸，55位已進入複審的學生權益恐被犧牲。市議員黃捷質詢時呼籲「滿天星學生權益應保障」，特別向教育局長爭取，讓這55位已通過審查的學生獲得應有的資源，並在臉書發文表示這是在「收韓國瑜爛攤子」。此話引發不少韓粉及挺韓網紅不滿，認為黃此舉是在「鞭屍」並揚言罷免。

韓國瑜推動的滿天星計畫提供100位名額，鼓勵高雄在地的大專院校青年及弱勢學生申請補助金出國學習、增廣見聞，報名學生目前已經進入複選階段，但滿天星在新市府上任後，推行過程布滿荊棘，經過教育局重新評估後，幾乎確定喊卡。

黃捷13日在臉書發文強調「滿天星學生權益應保障」，更直言：「前市府發表滿天星計畫時，我就已經嚴厲批判這種煙火式、沒有目標的教育計畫。但既然教育局決定實施，而且也對外發布並接受申請了，那這些申請的學生，權益也應該受到保護。所以我今天特別向教育局長爭取，這55位學生既然已經通過審查，就算計畫有所修正，也應讓這些學生獲得應有的資源。」

消息一出，引發不少韓粉及挺韓網紅不滿。「比特王」在臉書粉絲專頁發文痛批：「小編真心覺得，黃議員邏輯真的很怪！滿天星計畫明明是陳其邁中止的，為什麼可以扯到老韓身上？？人是你們罷免的，現在還要拖他出來鞭屍！這種議員不罷免嗎？」

對此，不少韓粉留言：「沒辦法一天不黑韓活不下去！」「綠色意思是韓國瑜計畫都是爛攤子」、「只想送她一句話，祝鳳山清捷隊，馬到成功」、「一定要把她罷免掉！」「全力支持罷免成功」、「認真覺得他們才是鋼鐵韓粉」、「都已經被罷免了還要鞭屍！」「韓總躺著也中槍，太會牽拖了，翻白眼！」

(中時新聞網)