大陸國家主席習近平出席深圳特區40年慶祝大會表示，大陸中央將賦予深圳更多改革自主權，推出27條改革措施和40條首批授權事項。香恒生指數昨天尾盤收在平盤之上至24667點，收漲17點，漲幅0.07%，仍站穩5日、10日、20日均線，也站上60日及120日均線。科技股昨日表現亮眼，ATM(阿里巴巴(9988.HK)、騰訊(0070.HK)及美團點評(3690.HK)齊步股價創新高，權證發行商建議，看好後市的投資人，可布局價內外30%以內，到期日120天以上的權證，如：恒指麥證03購03(03054F)、恒指麥證02購01(03048F)，參與行情。

昨日阿里巴巴最高升至298元，突破歷史高點293元；騰訊最高來到573.50元，超越歷史高點564元；美團點評開盤也突破歷史高點282元達283.6元。恒指成分股表現最好的為生產衛生用品的恒安國際，單日漲幅3.71%。法人指出，短期醫療和科技股將繼續跑贏大市，也看好亞洲股市未來6至12個月的表現，隨著全球經濟復甦，將對香港股市帶來幫助。至於下月左右市場的美國大選，法人認為無論誰入主白宮，都可為美國往後政策走向提供清晰指引，令股市更明朗。市場預期恒指短線以25000點為目標。

麥格理證券是第一家推出在台掛牌連結恆生指數權證的公司。

(時報資訊)