路透社報導，知情人士透露，在中國金融科技公司螞蟻集團（Ant Group）準備公開上市前，美國國務院已經提案要求川普政府將螞蟻集團納入貿易黑名單。

目前尚不清楚具有將一家公司列入所謂實體清單決定權的美國政府機關，何時將審查該議案。

此時川普政府內部的對中強硬派正試圖釋出訊息，以阻止美國投資人參與螞蟻集團的股票首次公開發行（IPO）計畫。該金融科技巨頭在上海與香港的兩地上市案規模可望達到350億美元，刷新歷史創紀錄。

此外，隨著11月大選逼近，美國總統川普的民調支持度一直落後民主黨對手拜登，也使得川普在對中政策上採取更為強硬的立場。

消息指出，川普政府官員擔心螞蟻集團可能會給中國政府機會，去取得美國用戶的敏感銀行數據。美國國務院尚未回應這項消息。電子商務巨頭阿里巴巴子公司螞蟻亦拒絕對此發表評論，日前在相關消息初披露時，螞蟻集團發布聲明表示，該公司在中國境外的業務僅占5%。

(時報資訊)