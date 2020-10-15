苗栗縣通霄鎮楓樹里1名76歲謝姓婦人，13日下午5時30分，疑因獨自徒步外出購物迷失返家路途，神情焦慮呆坐於苗128線與苗36線路口的電桿下，附近正好是烏眉派出所臨時辦公室，值班副所長李建國趨前查看，發現謝婦為轄區造冊建檔的失智老人，立即電話通知家屬，並開警備車護送她回家。

烏眉派出所副所長李建國表示，前日擔服值班於下午5時30分許，發現1名婦人呆坐於派出所前電桿下，因該處位於苗128線與苗36線要衝路口，正值下班時段來往車潮湧現，擔心發生危險趨前查探，發現該婦人為居住轄區楓樹里，分局造冊建檔的失智謝姓婦人。

謝姓失智婦人購物後欲返家卻迷途，呆坐於苗128線與苗36線路口的電桿下，警方及時協助。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

謝姓失智婦人購物後欲返家卻迷途，呆坐於苗128線與苗36線路口的電桿下，警方及時協助。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

謝婦見警方詢問時，表情不安，以客語向警方表示要回楓樹里住家，警方先安撫謝婦情緒，並請勤區警員杜嘉瑋協助連繫家屬，但因謝婦的兒子表示，自己在新竹工作，無法及時趕來派出所，當時天色已近黃昏視線昏暗，警方擔憂老婦以徒步方式返家安危，主動開警備車載送她返回住處，直到家屬回家。

謝婦兒子向警方表示，現與母親同住，母親年事已高，他平日外出工作，只有母親一人在家，不知他會獨自徒步離家至約10公里外地方，感謝警方確保母親的安危。

(中時 )