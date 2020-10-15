吳怡農籲「在家當兵」馮世寬怒嗆：渣男

日前民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農投書媒體，主張改革後備機制，建立「國土防衛部隊」，其成員來自公民社會，卻引發爭議。國民黨立委吳斯懷就曾直言，「全民國防」不等於「全民皆兵」，錯誤的認知會引發嚴重後果；國軍退除役官兵輔導委員會主任委馮世寬更在今日於立院表示，「吳怡農是個渣男，不要聽他的」，打槍吳怡農「在家當兵」的說法。

馮世寬是上午去立院備詢前，接受媒體訪問時，表明上述立場。馮世寬被問到，吳怡農說主張全民皆兵？馮世寬回說「那個渣男，不要聽他的」；後仍又被問到吳主張全民在家當兵的意見，馮世寬再說，要全民國防，如果不是全民國防，偏離這個主題，都是錯的。馮世寬強調，我不聽他（吳怡農) 主張，我不理他。

吳怡農日前的建議是，政府應建立「國土防衛部隊」，其成員來自公民社會，讓民眾有意願投入國防軍備，實現「在家當兵」的概念，而這樣才是真正有意義、能實現的結構化全民皆兵模式。

面對媒體提問對新境界基金會副執行長吳怡農提出「全民皆兵」、「在家當兵」主張的看法，退輔會主委馮世寬（圖）15日在立法院外交及國防委員會會前受訪時劈頭就開罵，那個渣男，不要聽他的，應該是要「全民國防」。（劉宗龍攝）

(中時新聞網)