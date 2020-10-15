一名58歲的的大叔，騎車經過高雄火車站前，看見21歲妙齡女子雙手抱著腹部，神情痛苦，於是上前搭訕關心，發現女方疑似有心智障礙，當場色由心生，將她帶至醫院簡單就醫後，立刻載往台南市某旅館內性侵，女方隔日向警方報警，傅男日前遭台南地方法院依乘機性交罪判3年6月徒刑。

根據判決書記載，傅姓男子在107年9月17日下午3時30分許，在高雄市三民區建國2路高雄火車站前，看見一名妙齡女，因為腹痛雙手抱著肚子站在於該處，傅男上前搭訕，發覺女方理解能力較一般具有正常智識程度之同齡者為低，疑似為心智缺陷之人，立刻色由心生，向女子表達關心，表示願帶其就醫，隨後載女子至高雄市立大同醫院就醫後，又載到臺南市區某旅社內。鈽彈對她上下其手，甚至還強迫口交後性侵。接著又將女方在往高雄市丟包在路邊，女子在隔天才向警方報案。

傅姓男子審理時表示，「我帶她到醫院時醫生說她領有殘障手冊，也在她皮夾內看到殘障手冊證件」、「她全身髒臭，我問她是否休息、是否高興，她都只是回答『齁、齁』」。法官表示，由以上證據顯示，傅男在外觀及和女方之應對時，即已知悉女方與一般具有正常智識程度之同齡者為低，更在看到女方身心障礙手冊，證明女方確已因其智能障礙之心智缺陷，而導致遭性侵時陷於不知抗拒之狀態無疑。

法官認為，傅男58歲，卻利用當時滿21歲但是心智發展不健全的女子生理上缺陷性侵對方，更將女方自高雄市載至臺南市進行犯罪，事後雖載女方返回高雄，僅是將其置於公車站牌處即自行離去，根本毫無關心可言，對女方身心及家庭，造成重大之負擔，因此判處3年6月。

(中時新聞網)