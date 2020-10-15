政府8月28日倉促宣布開放萊豬進口，但直到9月4日才召集專家展開食安諮詢會議，有媒體揭露，該會議有3分之2的專家不贊同開放萊豬，但政府仍然強推，隔日便公布萊劑殘留容許量。民眾黨今高舉「鴨霸政府，黑箱作業」等標語，呼籲衛福部公開會議影音。

民眾黨立委蔡壁如表示，政府在宣布開放萊豬後，才召開專家諮詢會議，根據《上報》報導，9月4日召開的食安諮詢會議出席者僅有16人，但贊同者只有5人，反對及認為有疑慮者多達10人，另有1人未表態，比例懸殊。

與此同時，《上報》報導也揭露，會議中的專家也要求降低肝、腎的萊克多巴胺殘留容許量，但政府卻在未有共識的情況下作出決議，隔日便正式對外公布標準。

蔡壁如表示，食安諮詢會議有高達3分之2的專家不支持，政府卻倉促通過，罔顧人民健康。她與民眾黨成員今高舉「鴨霸政府，黑箱作業」、「專家反對還開放？」等標語，批評政府的舉動形同先射箭再畫靶，把國人的健康當香蕉，民眾黨要求衛福部公開會議影音，公開真相，讓全民仔細看清楚。

(中時 )