台北市立動物園出現動物脫逃，小食蟻獸至今仍未尋獲。（張薷攝）

台北市立動物園爆動物脫逃事件，小食蟻獸「小紅」9月1日凌晨，揹著6個月大的寶寶「紅豆」，游出欄舍邊翻越脫逃，北市動物園發言人曹先紹證實，當天已在涵洞內找回「紅豆」無大礙，但缺不見媽媽「小紅」，至今生死未卜，若到10月底仍搜尋無著，存活機率大幅降低。

曹先紹指出，小食蟻獸「小紅」與寶寶「紅豆」在8月31日晚間到戶外活動場活動，不料媽媽竟背著小孩順著水壕邊游出，翻越溢水柵欄逃跑，連電牧線也沒作用，而紅豆最後掉落至涵洞裡，但媽媽就不知去向。

曹先紹表示，保育員9月1日早上發現小食蟻獸不見，隨即通報熱帶雨林區區長，並號召園內人力協尋，當日在涵洞內發現「紅豆」，但沒有看見「小紅」，而紅豆診療後無大礙。

曹先紹指出，為了協尋媽媽，目前園方沿景美溪畔多次搜索，也從失蹤點對外放置8個誘捕籠，另還有8台自動照相機，但至今仍未有好消息。

曹先紹擔憂，若到十月底仍搜尋無著，存活機率大幅降低，因小食蟻獸出去後，若遇到其他野生動物，流浪狗貓等肉食性動物，大部分命運都不會太好，並且小食蟻獸屬於熱帶動物，現在溫度降低，對其生存更不利，恐有生命危險。

曹先紹強調，園內預計10月底會做總檢討，將釐清事發原因，除了現場照養環境得補強外，電牧線將從一條增至兩條，待採購程序完備後就會施作，也會做通盤討論。

(中時 )