檢方的監視器拍下李姓男子到橋頭地檢署大門右側牆壁上貼恐嚇紙張。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

年約40歲的李姓男子14日到橋頭地檢署大門右側牆壁上貼恐嚇紙張，紙張內容說要幫檢方換玻璃門。檢警對此不敢大意，迅速找來李男，但李男僅說是司法不符合他的期待，其餘避重就輕。警方訊後函送橋檢。

橋檢14日下午2時許通知岡山警分局，指有人到橋檢大門右側牆壁上張貼恐嚇指張，內容寫著：門面更換通知，預計10月底前幫橋檢更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業。

警方除派鑑識小隊現場採證外，並調閱現場周遭監視器，分析比對後發現，有1名可疑男子步行出入地檢署之大門、路口，案經確認該名李姓嫌疑人的身分。

李男到案坦承犯行，但對案情避重就輕，他不承認此舉等同恐嚇，他沒有要恐嚇橋檢。岡山警分局長王世芳15日呼籲，對於轄內違法行為零容忍，絕對嚴正執法，並展現維護公權力及社會秩序的決心，以降低市民的恐懼，他也再次提醒民眾要理性，如果對於行政機關有訴求，應循正常程序提出意見，以免觸法。

橋檢也表示，民眾如有意見陳述，可親洽橋頭地檢署為民服務中心，或政風室辦理、來信，請勿以非理性方式處理。

(中時 )