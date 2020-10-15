年約40歲的李姓男子14日到橋頭地檢署大門右側牆壁上貼恐嚇紙張，紙張內容說要幫檢方換玻璃門。檢警對此不敢大意，迅速找來李男，但李男僅說是司法不符合他的期待，其餘避重就輕。警方訊後函送橋檢。
橋檢14日下午2時許通知岡山警分局，指有人到橋檢大門右側牆壁上張貼恐嚇指張，內容寫著：門面更換通知，預計10月底前幫橋檢更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業。
警方除派鑑識小隊現場採證外，並調閱現場周遭監視器，分析比對後發現，有1名可疑男子步行出入地檢署之大門、路口，案經確認該名李姓嫌疑人的身分。
李男到案坦承犯行，但對案情避重就輕，他不承認此舉等同恐嚇，他沒有要恐嚇橋檢。岡山警分局長王世芳15日呼籲，對於轄內違法行為零容忍，絕對嚴正執法，並展現維護公權力及社會秩序的決心，以降低市民的恐懼，他也再次提醒民眾要理性，如果對於行政機關有訴求，應循正常程序提出意見，以免觸法。
橋檢也表示，民眾如有意見陳述，可親洽橋頭地檢署為民服務中心，或政風室辦理、來信，請勿以非理性方式處理。
(中時 )
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