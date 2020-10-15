指揮中心前天(13日)公布一名台商自大陸江蘇返台確診新冠肺炎，是時隔8個月又見大陸移入個案，光電大廠友達也證實染疫台商為昆山廠台籍幹部，然而昨(14日)晚大陸疾控中心指收到我方電郵，指該名台商（案530)的核酸檢測為陰性，我指揮中心證實，這名台商確實首採陽性，但二採卻呈現陰性結果，目前難以判斷是否染疫，進一步的檢驗結果最快今天出爐。

時隔8個月又出現新冠肺炎大陸移入個案，引發各界高度關注，友達昨傍晚也證實確診個案是該公司昆山廠台籍幹部，但陸方疾控中心昨傳出，我方通報的採檢結果，該個案核酸檢測為陰性，加上我指揮中心前天宣布有大陸移入個案後，陸方連夜採檢友達昆山廠1970名員工，結果均為陰性，密切接觸者40人的血清和咽喉拭紙檢測結果也為陰性，引發案530是否為烏龍確診的疑慮。

指揮中心發言人莊人祥表示，這位台商是11日入境檢測，12日檢驗結果陽性，當日再採檢後，14日檢驗結果卻是陰性。並表示這位台商入境採檢是用口水，2次採檢是咽喉。目前難以判斷是否染疫，已經從台商口水中嘗試培養病毒以釐清，進一步檢驗結果最快今天出爐。

據中央流行疫情指揮中心公布資料，案530為40多歲男性，於2月赴大陸江蘇工作，10月11日返台休假，因入境時出現咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，13日確診。

(中時新聞網)