家家有本難念的經！外型豔麗、身材惹火的女星薔薔（林嘉凌），日前在節目《11點熱炒店》中聊到與妹妹之間的關係，她提到對方從小就愛比較，甚至會故意耍陰招，但薔薔不恨妹妹，「我只希望我們未來能井水不犯河水。」

薔薔臉蛋姣好、作風大膽狂野，許多變態粉絲不請自來，連照片都被盜用做非法生意，開價共度春宵一晚3000，妹妹看到後便告訴全家人薔薔做援交，還把對方約出來，想要一網打盡，到了約定點沒有抓到人，撥電話回家確認，媽媽作證薔薔在家躺著，謠言不攻自破。雖然沒有任何證據，但妹妹回家後還是一口咬定薔薔是援交妹，薔薔無奈的表示：「她從小就是這樣，想讓自己在家人面前地位好像比較高一點。」

薔薔去年捲入毒趴風波，被警察帶回查驗，妹妹非但沒有幫她，還用變聲器向新聞媒體匿名爆料，「我一聽就知道是我親妹妹去說的，還有提供的那些照片，只有我電腦裡才有。」後來台北地檢署根據驗尿報告，確認薔薔沒有毒品反應，妹妹再度栽贓失敗，慘遭爸爸痛罵暴打，但在薔薔的心中，早已無所謂，只要知道自己是清白的就好。

除此之外，薔薔覺得妹妹從小就很愛計較，像是抱怨她有車開而自己卻沒有，薔薔解釋，妹妹有次租車撞到，索性把車子丟在路邊不管，直到警察上門鈴才東窗事發，「不是不給她，是因為她不懂得負責任。」

(中時新聞網)