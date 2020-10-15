台科大建築系團隊兩設計作品分別奪下IDEA美國傑出工業設計獎銀獎、銅獎！獲得銀獎的是可捕捉氣旋動能且具避難空間的風力發電機「氣旋捕者」，「可裝箱移動的遊樂場」則獲銅獎，兩作品皆具原創與創新性，提升人們生活安全品質。

美國傑出工業設計獎（IDEA）由美國工業設計師協會（Industrial Designers Society of America）主辦，是美國最重要的設計獎項，特別重視作品實用性與商品化，與德國iF、Reddot、日本G-Mark獎並列全球四大設計競賽。

台科大建築所應屆畢業生許禕洋、吳睿文的「耶誕老人的禮物盒(Santa’s Giftbox)」，獲IDEA設計獎銅獎。(台科大提供)

台科大校長廖慶榮表示，IDEA競賽特別著重設計的原創概念及人文關懷，每年吸引世界各國優秀創作者一同參賽，被視為難度最高的設計比賽，今年兩組台科大學生作品在建築系副教授陳彥廷指導下突破重圍獲獎，對同學們是很大肯定。

「氣旋捕者（Cyclone Catcher）」是台科大建築所應屆畢業生葉芷婷、建築系馬朗文共同設計，該風力發電機可以捕捉氣旋動能，同時做為災民收容空間，鱗片般開口針對颱風的強烈風速設計，能偵測風力強弱來局部開闔，還可收集颱風帶來的豐沛雨量，搭配位能差，在非颱風時期發電。

創作者葉芷婷表示，再生能源一直是人類追求能源的最終方案，風力也是其中之一，許多國家每年都會受到颱風侵擾，颱風雖帶來強烈風力，但是一般小型風力發電機無法承受颱風風速，設施常被吹斷，因此團隊提出「氣旋捕者」的建築概念，當風力過大，開口就會打開、降低風阻，反之風力過小就會閉合、增加風阻，藉此適應強力風阻，期盼能有效吸取熱帶氣旋的動能，轉換為電能，提供永續能源。

銅獎作品「耶誕老人的禮物盒（Santa’s Giftbox）」由台科大建築所應屆畢業生許禕洋、吳睿文設計，將遊樂設施模組化裝入功能方塊，除了方便集裝箱運輸，盒子展開後可直接玩，不同方塊也能相互組合，打造出有趣、獨特的遊樂場，就像耶誕老人的禮物一樣，給孩子們帶來驚喜和歡樂。

(旺報 )