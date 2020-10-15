或許不少人都在預期上季西區冠軍賽將會上演湖人遭遇快艇的「洛杉磯內戰」，沒想到快艇竟在次輪爆冷遭到金塊逆轉淘汰，讓湖人全隊上下相當訝異，甚至湖人老將杜德利還在15日爆料，「當時我們都快笑翻了，誰叫他們那麼得意！」

「當聽到快艇被淘汰，我們全都笑到不行，根本不敢相信這種事發生了，連我都以為他們能在G7擊敗金塊，絕對不可能輸球，我們心態就是準備面對快艇，」杜德利說，「我們想跟快艇打，他們也想跟我們打，彼此之間早有不少垃圾話。」

杜德利更嘲諷一切都因快艇太過得意了，「在新冠疫情期間，貝弗利一直放話說快艇有多好，保羅喬治也曾說過他跟里歐納德的組合很棒，里歐納德還拍了廣告，上面還有王冠，我們每天去訓練場館練球，都還可以看到他的廣告看板。」

事實上不僅湖人始料未及，就連快艇自己也不清楚，到底怎麼會在西區準決賽從3勝1敗聽牌優勢，被金塊連贏3場逆轉淘汰，結果也讓前快艇總教練瑞弗斯黯然下台，隨即跳槽到七六人擔任總教練，快艇的未來更是充滿更多未知數或變數。

(中時 )