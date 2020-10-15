減產協議提振，周三歐美原油期貨漲逾2%；據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至10月9日當周，美國原油庫存減少540萬桶，優於分析師原先預期的減少280萬桶。

此外，石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+於9月遵守了減產協議，其中OPEC產油國的減產協議執行率為105%；分析師指出，受美元走軟，加上許多國家新冠肺炎確診病例數增加，原油需求恐有過剩疑慮，這也可能影響OPEC原定在明年初實施的原油增產計劃；其中美國原油漲幅2.1%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.84美元，報每桶41.04美元；11月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.19美元；11月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.87美元，報每桶43.32美元。(商品行情網)

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