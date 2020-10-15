憂慮於歐洲疫情再起而來的封鎖，英國後脫歐協議談判的不確定也壓抑市場情緒。延續周二的下跌，周三歐股出現第二個交易日收跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.34點或-0.09%，為370.62點。內需的食品和飲料股、健康醫療股和零售股帶領周三跌勢。

此前數周，由於更多經濟刺激措施的期望，協助了歐股追蹤全球的漲勢。然目前歐洲封鎖風險的機會增加，以及新冠疫苗開發的不順利消息，皆不利歐股後市。

義大利總理康特(Giuseppe Conte)周二對國內聚會、餐廳、運動賽事和學校祭出更多限制。歐洲各國希望以針對性的限制來防堵病毒擴散，如果情況反向發展，防堵希望將落空。

倫敦FTSE指數下挫0.6%，連三日下挫。目前英國政治圈正為新的商業限制措施而爭吵不安。另外強勁的英鎊也為出口個股帶來壓力。

最新消息人士指出，英國可能在首相宣稱的15日最後期限之後，繼續延長與歐盟的協議談判。歐盟官員在周三指出，至今距離與英國達成協議「仍不夠充分」，將準備無條款的突然分離。

歐元區八月工業生產如同預期的放緩，主要在於資本品產出的暴跌，另一方面，耐久消費產品的產量提高，和緩了前述的下跌。

義大利基礎建設公司Atlantia控股大漲9.2%，為泛歐STOXX 600表現最好個股。該公司與國有銀行Cassa Despositi e Prestiti正就出售集團公路資產進行獨家談判，談判將持續到18日。

英國荷蘭食物定送公司Just Eat Takeaway上漲6.5%。受惠於線上訂單暴增，該公司第三季報出訂單46%的成長。

(時報資訊)