台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員郭欣衡，日前午間執行守望勤務，於黎明路與永春東路口見一名老翁騎乘一部持續排放白煙的老舊普重機車來回繞行，郭員察覺有異，將老翁攔停於路旁關心其狀況，原來該陳姓老翁(28年次)家住大里區，因騎車外出兜風迷了路，恰巧被執勤之郭員發現，將老翁安全護送返家。

警方指出，郭員當時見老人家騎乘一部老舊普重機車，該部機車不明原因持續排放白煙，擔心機車是否出現異常會影響老翁安危，故將老翁攔停於路旁關切。經了解老翁家住大里區東明路附近，因騎車外出兜風，不知不覺騎至南屯區迷了路，找不到方向回家故只能不斷繞行，剛好被執勤之郭員發現，郭員先將老翁帶返所休息。

郭員因擔心該部機車可能有突發狀況，決定由擔服巡邏勤務之巡佐廖世駿、警員施竣揚駕車載老翁，由郭員騎乘老翁之機車，一同返回老翁位於大里區之住家。

警方表示，順利抵達後，老翁家人見渠因兜風迷路實在哭笑不得，表示老翁雖年事已高，但身體仍相當硬朗，喜歡騎車外出晃晃、看看風景，不料今日卻意外迷路，幸好有南屯所員警發現並適時給予協助，才讓老翁安全返家，郭員也告知老翁家人機車的狀況，建議至車行檢修，才能讓愛兜風逛街的陳姓老翁能更安全地四處遊覽。

南屯派出所長周景彬表示，家中若有年紀較長之長輩，盡量不要讓其獨自出門，在家人的陪同下，長輩的安全將更有保障。此外，也提醒民眾家中的汽機車應定期檢驗，除了符合法令規範，亦可於檢驗過程中提早發現車輛問題立刻檢修，以保障用路人之安全。

(中時 )