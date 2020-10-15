AKB48 Team TP 歡慶成軍2週年紀念演唱會，日前於Y17青少年育樂中心盛大舉行，這次AKB48 Team TP的39位團員全數參與，總共演出長度兩個半小時、曲目共計20首歌，精挑七套服裝各式風格宛如大型時尚秀，是這兩年來的成績總驗收。AKB48 Team TP成軍兩年寫下女團兩項歷史紀錄，首先是團員邱品涵成為台灣第六位藝人代表AKB48 Team TP參加日本登NHK《紅白》與成軍兩一年日本團AKB48 一起攜手攻上台北小巨蛋演唱會。

團員蔡亞恩分享20首歌又唱又跳要互相搭配又要記舞步真的是一大考驗，分享保持體力秘訣就是在演出前四個月密集操兵練習，加上劇場固定公演，又唱又跳還要超快換裝，不知不覺體力就慢慢變好了。團員也都很享受在舞台上的感覺。在演唱會中大家在台上感性分享覺得哪位團員轉變最大？團員邱品涵獲得最高票，：蔡亞恩笑說：「品涵會讓人覺得是完全的王道偶像！但是隨著相處時間越來越長，一開始很內向文靜的她，也越來越活潑了，加上她一直以來自豪的『整容』級的化妝術，讓她完妝後完全變成仙女閃閃發亮。」

日籍團員藤井麻由分享二週年紀念演唱會最後一首歌是《11月的腳鍊》時，在演唱之前宣布研究生升格為正式生的消息，因為唸到了我的名字，我也能夠升格為正式生了，所以感動到一直掉眼淚。大家哭成一片淚海，想到一人隻身來台闖蕩三年，無依無靠的，很多成員來抱我覺得很暖心像家人的感覺，這個畫面我會一輩子記在心裡。

(中時 )