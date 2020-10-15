泰國反政府學生團體昨天號召民眾遊行至總理府，施壓要求總理帕拉育下台，並擬在今天前往鬧區示威。帕拉育今天凌晨宣布曼谷凌晨4時起進入緊急狀態，以平息局勢。

由於泰國政府回應抗議訴求的力道不如預期，加上國會拖延修憲進度，「自由人民」（Free People）、「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）及多個民主運動團體昨天在民主紀念碑前抗議，要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革。

這是曼谷街頭7月以來第5次大型示威，上千抗議民眾昨天由民主紀念碑前出發遊行，中間數度和警方對峙，傍晚抵達總理府前。

警方要求抗議者晚間10時離開，但民眾至午夜都沒有散去跡象，抗議團體表示將在總理府前至少紮營3天，施壓帕拉育下台。

不過到今天凌晨1時左右，學運領袖之一的人權律師阿農（Arnon Nampha）突然宣布結束抗議，並表示示威將從總理府前移到市中心鬧區叻巴頌路口（Ratchaprasong Intersection），呼籲支持者今天下午4時開始集結。

儘管泰國已實施全國緊急狀態，在阿農宣布後沒多久，帕拉育即簽署命令，宣布曼谷凌晨4時起進入緊急狀態，以平息抗議。

在緊急狀態下，政府可禁止5人以上集會、禁止民眾進入政府指定區域、禁止發布任何造成恐慌，或對國家安全、社會秩序造成威脅的新聞或網路消息。

泰國政府公告指出，鑒於示威活動升級可能影響社會秩序，政府認定活動為非法集會，有必要採取緊急措施，以有效並迅速結束街頭示威局勢，維護社會和平與秩序。

(中央社)