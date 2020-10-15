中國電科陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統

由無人機執行危險的軍事任務已成為新趨勢，而「蜂群」戰術的威力更是驚人。最近中國電科集團電科院進行陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統的相關測試，驗證了無人機「蜂群」對地察打與精確打擊的能力，成為中方首個，也是全球首批實用化的無人機「蜂群」。

據「戰區」（The War Zone）和《富比士》（Forbes）雜誌14日報導，這種通常有「自殺無人機」之稱的飛行器除了能從改裝的「東風猛士」輕型戰術卡車上機動投放外，也能透過直升機空中懸停部署。分析指出，值得一提的是，這些箱型發射器還能安裝在軍艦上，或是部署在陸地。

由於這種神風式無人機可攜帶爆炸力強大的彈頭，足以摧毀坦克和其他裝甲車，因此分析強調，大體看來，這凸顯了無人機蜂群威脅變得空前真實，未來在世界各地的衝突中，也將對軍隊形成與日俱增的嚴重挑戰。

而中電科公布的影片顯示，他們利用48聯裝發射機，在卡車底盤上發射，一次密集齊射，就能將48架無人機投射上空，進行精確編隊、陣型轉換，地面檢查和精確打擊。據陸媒報導，這款無人機系統一次可發射200架無人機，形成龐大的「蜂群」，使打擊效果倍增。

據稱中電科是在9月進行測試，分析認為，影片中的無人機酷似中國保利防務集團 CH-901小型無人機。而CH-901是在2012年珠海航展上首度亮相，有一雙可彈出的機翼，以及可折疊的V型尾翼，不過隨著時間進化，V型尾翼已由另一雙可彈出的尾翼取代。而對筒射型無人機來說，兩對可折疊式機翼是很普遍的，如美國加州空境（AeroVironment）公司製造的「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機也不例外。

此外，它長1.2米、重9公斤、最高時速150公里、飛行半徑15公里，而續航時間為120分鐘。機上裝有一台電子光學攝影機，可偵察近2公里範圍內的目標。而在必要情況下，它能撞向敵方目標，引爆機載彈頭。

(中時新聞網)