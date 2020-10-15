小病不治恐成大病！婦產科醫師鄭丞傑在節目上分享，一名68歲的患者因內褲染血就醫，脫褲檢查一看，婦女的子宮就垂在雙腿間，詢問過後才知道，是40多年前生產完後，始終沒好好休息，最後導致子宮脫垂，醫師也分享三個治療方式參考。

婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》上分享，68歲的婦人由女兒陪同來看病。因為女兒替媽媽洗衣服時意外發現，其內褲上沾到血跡，但也問不出原因。初步了解狀況後，想替婦人內診，結果婦人一脫褲子，兩腿間竟露出「整個子宮」。

鄭丞傑透露，患者的女兒看到這個畫面嚇壞驚呼「媽！你怎麼都不講？什麼時候發生的」這時婦人才開口表示，其實這個狀況從10幾年前就有，只不過當初只有掉出來一點點，隨著時間過去，一直沒有處理，最後就越掉越多，整個跑出來。

鄭丞傑表示，該名患者在40年前生了三個小孩，但都沒有時間好好休息、坐月子，生完沒幾天就開始要做家務、種田、做小工等，挑東挑西的幫忙做一些事情。

鄭丞傑解釋，子宮下垂的原因是「老化」和「懷孕生產」。所以沒有生育過的人，子宮要掉出來其實沒那麼容易，但還是會因為老化而會往下掉，因為子宮兩側有三對韌帶，把子宮吊在骨盆腔裡面。

鄭丞傑也說，女性懷孕到足月的時候，肚子會變大，而之稱子宮的韌帶也就會被拉得很長，因此產後要多休息，才能讓它慢慢恢復，如果在韌帶還沒恢復的時候，就急著出力做事，那很容易會造成子宮下垂。

鄭丞傑指出，子宮脫垂分成四個等級，「掉到一半就是中度、掉到門口就是重度、而整個掉出來就是第四級了。」而一般到中度的時候，醫生就會建議動手術處理，可以選擇懸吊回去，也可以切除整個子宮。

鄭丞傑透露，將子宮吊回去對年紀大的患者較不利，因為缺乏賀爾蒙會使韌帶萎縮、掉下來，所以較建議3、40歲尚未停經的女性做；若是年紀稍長的病患，不想切除整個子宮，也可考慮用像橡皮圈的「子宮托」，將脫垂的子宮托回去。最後該個案則是選擇切除整個子宮。

(中時新聞網)