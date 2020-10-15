南韓大勢女團TWICE即將於10月26號發行韓語專輯《Eyes wide open》，官方IG帳號不久前開始便陸續公開成員形象照及預告短片，沒想到一直以來都擔任壓軸的子瑜，這次竟提前公開令粉絲們又驚又喜。

TWICE上個月才推出第3張日語精選專輯《#TWICE3》，緊接著推出第2張正規韓語專輯《Eyes wide open》，網路上除了先行釋出的9人團體照外，這兩天也公佈了成員的個人預告短片，而以往都是最後一個曝光的「忙內」子瑜，隨著人氣逐漸高漲，這次搶先成為第3位公開的成員。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 8:10 張貼

在深夜公開的影片中子瑜穿上黑色鏤空洋裝，側身時大露性感鎖骨與美背，另一套西裝造型則是短褲直逼腿跟，對著鏡頭頻放電展現迷人的魅力，雖之前有不少人對於她這次的前衛眼妝十分不習慣，但依然立即吸引粉絲們留言「子瑜真的不能這麼辣」、「你知道你會放電嗎？」、「慘了，我又被電暈了」、「我認真覺得眼妝很美啊」。

子瑜深夜再耍辣 鏤空洋裝轉身洩「整片裸背」電暈人（圖／YOUTUBE）

另外，官方也釋出子瑜個人美照，坐在花叢中撫摸肩頭的女神形象同樣吸引大批粉絲瘋狂轉發，直呼「太美了」。

在 Instagram 查看這則貼文 k-pop fan（@k_pop_fan313113）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 上午 10:29 張貼

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)