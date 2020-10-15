今年新冠疫情各城市封城和國家邊境管制措施，讓旅居海外的台商苦不堪言。近期又有任職於上市績優電子公司台幹返台後，因公務需先停留在台灣，卻又發生領不到薪水的烏龍斷炊事件。

據指出，某上市公司派任大陸的中高階主管人，因處理接單問題必須停留在台數月，但公司人資和財務人員，卻以台灣母公司和大陸子公司財務各自獨立為由，拒絕以新台幣支付該滯留在台的員工。而原來以人民幣支付的月薪，是打入大陸的銀行，個人也無法透過網路銀行在台提領。

員工向人資和財務部門反應，得到的回應是：一、若是由台灣母公司支付，非常麻煩，要以境外人士規格，先課18%的稅款。二、若是由公司先行借貸，則必須簽訂顧問合約。

究竟還有多少旅居海外的台商，受疫情或是業務需求而暫時滯留台灣，但因稅法和公司制度的僵化，而面臨斷炊窘境?！

台商指出，所屬集團是國內績優的大廠，但在處理員工薪資基本需求上，卻顯然未站在員工立場思考。此波疫情除了造成供應鏈的斷鏈問題外，台商返台因制度僵化而造成的烏龍「斷炊」恐怕也不會是個案！

(時報資訊)