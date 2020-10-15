台積電美國存託憑證（ADR）周三收低1.16%，台積電(2330)今早隨之開低3元為456元。台積電今日下午舉行法說會，今日也是現金股利發放日，外資賺進股息後，法說會攸關外資是否持續加碼買進。

周三，台積電美國存託憑證（ADR）收在88.6美元，跌1.04美元，跌幅1.16%，換算每股約為台幣513元。台積電14日收盤為459元，外資逢高獲利了結，反手賣超7107張，中止先前連十日買超。

台積電109年度第1季現金股利9月17日除息，每股配發2.5元現金股息，總金額648.25億元，今(15)日發放；預計發出648億元現金，以外資持股76.55%計算，將可領走496億元股息。

台積電本周一順利到達填息目標價458元，這次花15個交易日填息，為台積電採每季配息，完成填息速度最慢一次。

台積電今日下午舉行法說會，法人預期，受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，加上聯發科、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等客戶需求暢旺，台積電第4季業績可望比上季成長，改寫歷史新高紀錄，全年營收將成長逾2成。

台積電第3季營收超標，伴隨客戶訂單強勁，外資對台積電法說看法轉趨樂觀。市場先前估計台積電第4季營收期望值僅持平，不過，樂觀派外資預估第4季營收季增8～10％，並有多家外資持續上調目標價。

(時報資訊)