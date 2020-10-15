1.陽明(2609)：財報有戲、外資連2日給力，早盤上揚逾2%。

2.再生-KY(1337)：股價低基期加上環保題材，外資點火，紅光滿面，晨盤挾量續上攻逾7%。

3.旺玖(6233)：外資轉買超，買單人氣火熱，股價高漲近8%，一度觸及27.65元之波段新高價和漲停價。

4.興能高(6558)：笑拿Beats Flex電池大單，跳空漲停表態。

5.友威科(3580)：打入英特爾、台積電供應鏈，業績吃補，逆勢大漲6%。

6.聯德控股-KY(4912)：身為iPhone12供應鏈，營運後市有看頭，今早繼續向上攻高4%，回補9月11日向下跳空缺口。

7.僑威(3078)：無線充電概念吸引買盤，逆勢揚升逾2%，創本波高點。

8.茂矽(2342)：轉單效應，第四季產能利用率滿載，底部墊高走揚，將再戰月線反壓區。

9.大立光(3008)：迎拉貨潮，遭法人點名蘋果最補供應鏈之一，早盤止跌反彈2%，收復3000元大關。

10.力麗(1444)：傳供應i12充電線外層覆材，激勵晨盤急鎖漲停，攻克14元及9年新高價，委買張數高掛逾4萬張。

11.興采(4433)：防護衣熱銷，訂單看到明年，帶動股價彈升4%，收復各短均線。

12.均豪(5443)：市場看好半導體設備布局開花結果，股價連拉兩根漲停回應，改寫逾10年高價。

13.力鵬(1447)：9月業績亮眼，吸引外資連7買，早盤放量攻頂，寫波段高。

14.碩禾(3691)：買盤瘋搶，美選舉概念股走強，股價連拉兩根漲停歡慶，續登逾2年高峰。

15.聯合再生(3576)：產業轉夯，綠能概念股吸金，早盤差一檔亮燈漲停，寫3年高價。

16.正達(3149)：蘋果發表新機，二線蘋概股歡慶，獲外資買超力挺下連拉2根漲停，登今年高。

17.上奇(6123)：Q3 EPS1.37元，歷年最高，早盤漲逾2%、跳上月線。

18.麗清(3346)：Q4迎車市旺季，早盤勁揚8%以上。

19.聯嘉(6288)：接單動能顯著，後市看俏，早盤漲逾4%。

20.國統(8936)：題材發威，早盤漲逾7%，改寫前高。

21.台灣百和(9938)：前9月營收創同期次高，早盤漲逾5%、收復季線。

(時報資訊)