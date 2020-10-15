知名蘋果爆料者Jon Prosser周三在推特上發文表示，蘋果傳聞中的耳罩式耳機「AirPods Studio」生產延後，將無法在12月之前出貨，而傳聞已久的追蹤器「AirTags」則可能在11月發布。

蘋果爆料者Prosser周三發布這兩項產品的最新推文。此前盛傳，除了iPhone 12系列手機之外，蘋果的追蹤標籤「AirTags」與耳罩式耳機「AirPods Studio」也將在10月13日的發表會上亮相。

Prosser在周三發布的更新推文中表示：AirPods Studio生產遇到重大阻礙，一些主要功能現在被砍了。看起來在我們擁有最終成品之前，他們仍需解決一些問題。最佳情況下，他們可能無法在12月前出貨。

隨後他再度發文表示，這意味著（如果一切順利，且沒有更多問題出現）蘋果仍然可能在11月發表，於12月出貨，但這是在最佳的情況下。他表示，B515（AirPods Studio）仍有可能延至2021年3月才會發布。

此前Prosser表示，AirPods Studio將推出兩種版本，一為強調透氣與方便攜帶的運動基本款，預計售價為350美元，另外一款為採用高級皮革的商務款，預計售價為599美元。

另一方面，AirTags據稱已經完成並已準備發布。Prosser表示，蘋果計畫與iOS 14.3一起發布，這個最新版的作業系統將納入能支援藍牙與超寬頻（Ultra Wideband）追蹤標籤技術的軟體功能。 Prosser並表示iOS 14.3將於11月發布，這表示這個軟體正在進行內部測試。

(時報資訊)