美國紓困案難產，市場風險偏好回落，美股四大指數震盪收低，台股亦呈現開低修正走勢，指數盤中在12900點附近震盪，預估今天成交金額不到2000億元。

分析師指出，權值股台積電(2330)近兩日回檔，壓抑指數表現。就量價結構來看，今天延續昨日架構，呈現價跌量縮，雖然盤中跌破5日均線，但本周低點並未跌破，大盤依舊維持整理格局，仍在多方架構。

觀察技術面走勢，9日KD指標的開口收斂，RSI轉弱，但也還在多方架構上；台積電本周歷經強攻後回檔，但以整體漲跌家數變化發現，集中市場下跌過程中，上漲家數是下跌家數近二倍，櫃買市場也是呈現上漲，顯示市場雖然權值股出現整理，但中小型股有季報、題材加持，表現相對亮麗，預期在指數並無大幅壓回風險下，選股不選市。

越來越接近美國總統大選，市場變化仍多，但中長期而言，部分先進國家與大陸經濟復甦優於預期，IMF也經過8次下修全球經濟後首度上修，2021年的基本面仍可期待，對於股市帶來正面效益。

(時報資訊)