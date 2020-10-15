央行總裁楊金龍在立法院財委會進行務報告強調，因應進入數位時代，技術創新重塑支付服務型態，目前已完成批發型CBDC（央行數位貨幣）的技術研究，下階段將進行通用型CBDC的試驗。

楊金龍表示，支付服務不再只由銀行等傳統金融機構提供，非銀行支付機構的加入，及支付科技的創新與貨幣型態可能的改變等，均使支付市場的發展更為多元、競爭。

楊金龍指出，支付系統通常採雙層式的架構設計，由央行及銀行與非銀行中介機構共同合作，央行提供最安全的系統（RTGS系統）與受信任的支付工具（現金），用於清算批發與零售交易，中介機構則提供各式零售電子支付工具，讓大眾使用於各種支付場景。

央行順應數位科技帶來的契機進行創新，近期國際間興起研究的央行數位貨幣（CBDC），如經研究試驗可行，可望作為未來數位支付的新基礎。楊金龍認為，央行將進行通用型CBDC試驗計畫，為推動CBDC研究計畫，央行2019年6月成立「CBDC研究計畫專案小組」，其下設有「CBDC工作小組」負責規劃與執行。

透過與學術單位協作的方式，今年6月已完成「批發型CBDC可行性技術研究」，結果發現DLT雖具有多節點同步儲存資料的優點，但交易速度處理效能不佳，仍無法滿足目前電子支付系統的需求。楊金龍說，未來在設計上以中心化系統為基礎、部分功能結合DLT的規畫，可能是較符合通用型CBDC需求的技術研究與發展方向，計畫預計9月底啟動，期程預定2年，並將視試驗情形及國際發展趨勢，滾動式檢討期程的調整。

(工商 )