誰說戀愛的盡頭一定是結婚？談戀愛是兩個人的事，結婚卻是兩個家庭的事，踏入婚姻完全是不同概念，儘管婚禮很夢幻讓人感受到幸福，然而婚後的柴米醬醋茶卻不是每個人都能接受，也因此誕生了這些不婚族。

【射手座】

射手不喜歡受到約束。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

射手不喜歡受到約束，把握當下對他們來說才是最重要的，他們喜歡戀愛甜蜜蜜的感覺，卻不想受到約束，更何況是被婚姻的合約綁住，為了保持戀愛的快樂，射手不願踏入婚姻，承受太多壓力和責任，這會讓他們的生活受限，畢竟沒了自由的射手就像離水的魚一樣痛苦。

【水瓶座】

水瓶更適合和自己相處。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

水瓶與其說是不婚主義，更像是獨身主義，他們一直以來都特立獨行，且自我意識強烈，因此很難和同個人長時間相處，水瓶更適合一個人活在自己的世界中，對他們來說這樣也比較快樂，不需要去在意另一個人的感受，也不用想得太多，只要忠於自己就好了。

【雙子座】

雙子更喜歡維持戀愛狀態。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

雙子對什麼都充滿好奇心，進入婚姻等同於要他們專心在家庭上，這對雙子來說簡直生不如死，進入婚姻的雙子會很認真的經營家庭，但總是少了那麼一點活力，加上他們很喜歡愛情的美好，婚姻卻是愛情的墳墓，對玩心重的雙子來說，要他們結婚簡直不可能。

(中時新聞網)