球員生涯曾跟「小飛俠」布萊恩在2000到02年完成湖人3連霸王朝的「俠客」歐尼爾，最近被問到當前湖人算是開啟新王朝了嗎？他毫不考慮回答，「只有當你至少連2年或連3年奪冠，才可稱為王朝，我想現在只能說是一個開始！」

「人們總是問我支持那支球隊，我想無論哪隊贏了，我都替他們開心，如果熱火贏了，身為過去一員，我也會替他們高興，」歐尼爾說，「如今湖人奪冠，我會為了珍妮巴斯(湖人老闆)與洛杉磯這座城市感到高興，他們過去失去了太多。」

「特別是在失去布萊恩之後，」生涯拿過4次總冠軍(3次在湖人、1次熱火)的歐尼爾說，「所以這次的奪冠，對他們來說意義重大，畢竟有了這次總冠軍，湖人在隊史總冠軍數量上追平了塞爾提克，並列史上拿過最多總冠軍的球隊。」

歐尼爾更分享自己在生意上的成功之道，也強調當年待在「禪師」菲爾傑克生麾下打球受益匪淺，「他總是要我們積極思考，努力實現潛力最大化，像是假如你的店面遭到水淹，很多人會因此恐慌，但我會解決問題，趕緊讓生意重新開始。」

(中時 )