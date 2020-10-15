台南鐵路地下化最後2戶拒拆戶13日拆遷，但後續抗爭仍未歇，台南市長黃偉哲今天出席台南火車站120周年紀念系列活動記者會，10名大學生到場抗議，質疑鐵道局行政程序不正義，市長黃偉哲容許警察強力執法等，另也不滿黃偉哲臉書昨晚PO出「心碎平交道」，學生改編「心碎鐵道邊」KUSO反諷，直斥「這個時候PO文尤其邪惡」，該文昨晚已刪。

黃偉哲今早出席台南火車站活動，10名大學生在一旁高舉標語吶喊抗議，被警察攔下來，黃偉哲隨後選擇跟學生當場面對面。學生代表、成大零貳社社長蔡亞涵說，自己不代表多數台南市民，而是代表13日當天遭拆黃家而來，她說，拆除工作完全不符行政程序正義，黃家當初被迫簽署切結書，過程中卻發現鐵道局說的跟做的不一樣，黃家卻連捍衛權益都不可得。

台南市長黃偉哲今早出席活動遭學生突襲抗議。(曹婷婷攝)

黃偉哲臉書粉絲專頁昨晚po出心碎平交道等文宣。(曹婷婷攝)

台南鐵路地下化最後2戶拒拆戶13日拆遷，但後續抗爭未歇。(曹婷婷攝)

蔡同學也針對當天拆除過程引發抗爭衝突，質疑警察執法，當面質問黃偉哲怎能容許警察這樣執法？要求黃偉哲必須公開回應相關疑慮，否則將不排除後續繼續抗議。學生另也不滿黃偉哲臉書昨晚PO出心碎平交道、心碎台南路照片和文案，認為值此市民房屋遭拆，卻有這種發文，「在這個時候，尤其邪惡。」

黃偉哲當場也對學生闡述多項訴求，包括南鐵地下化是90％民意支持等，陳家、黃家均已簽署切結書等，強調他尊重學生、陳家與黃家聲音，也要面對多數民意。

黃偉哲說，黃家、陳家有無簽切結書這是一個事實與否的問題，我們也願意做，但大多數台南市民認為我們執法太慢且工程拖太久，也是不爭事實，「我身為一個市長，要面對學生、黃家、陳家，更要面對台南市絕大多數市民的民意，我絕對謙卑以待，對學生訴求也尊重。」

(中時 )