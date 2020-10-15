第四季金融市場面臨美國總統大選、新冠疫情蔓延、中美貿易戰等黑天鵝紛擾，加上資產價格普遍漲多，市場震盪將加遽。因此，投資策略需更重視資產的收益及穩定性。台新投信建議，提前買回高收益債券擁有「策略期限收益(Strategy Yield)、高穩定(Stable Return)、強打擊率(Strong Hit Rate)」獨特「三S」利器，能有效守護投資人的資產。

此外，受疫情影響，許多高收益債券發行者考量在不確定性的環境，將債券提前買回以確保公司現金流足以因應，使得2020年提前買回債券成為搶手貨，2020年截至7月31日，按面額計算已有44%債券被提前買回，較2019年佔比僅15%呈倍數成長。

提前買回全球高收益債券可獲得較高的債券殖利率，但因著重佈局於有機會被提前買回的標的，能有效縮短整體投資組合的存續期間，避開價格波動和違約風險，因此，承擔違約風險及不確定風險較低，可達到低波動、長期報酬相對穩健的效益，為第四季動盪市場下不可或缺的理財法寶。

台新投信策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，債券被提前買回常起因於發行公司有其他資金來源，主要有以下六種情況：一、獲得其他新的資金來源；二、公司有股票上市的計畫；三、依債券條款要求，公司出售設備資產而取得的資金先還債而提前買回；四、債券條款限制再舉債，因此當公司再舉債時需提前買回舊的債務；五、公司調整債券結構因應不佳的總體環境；六、再融資成本較低而借新還舊。目前全球高收益債券市場平均每年約19%到期或提前買回，而提前買回策略運用每年有近50%的債券被提前買回，遠優於全體市場。

(時報資訊)