歐盟反壟斷機構可能收窄對亞馬遜的調查範圍、以加速對該零售公司的訴訟腳步。

據知情人士對路透透露，歐盟考慮分拆亞馬遜的案件，以平息亞馬遜競爭者的抱怨，認為反壟斷執法者總是耗費太多時間，無法彌補他們的市場損失。

歐盟監管機管此前對谷歌的調查也有採取類似策略，先優先處理了谷歌在購物服務上比價調查，然後再處理其他業務。

歐盟對亞馬遜的調查始於去年七月，主要調查亞馬遜的雙重角色，即同時作為商家的市集經營者，以及販賣與商家相同商品的競爭者。

歐盟也同時調查亞馬遜在「推薦商品」選擇上的數據，該推薦商品將出現在產品頁面右方，顯示「馬上購買」或「加入購物籃」。

知情人士透露，歐盟可能將兩個問題分拆處理，將更有利於案件進展。但目前尚未就是否分拆或選擇哪個案件達成最後決定。

消息來源指出，歐盟是以反托拉斯規則，或是在阻止公司濫用市場權力的法規下來進行審查，歐盟內部仍有爭辯。

(時報資訊)