大久保麻梨子拍攝friDay影音與木火品牌合作節目《爽健零時差》首集，辣秀女神腹肌，她坦言自己十分愛吃，「控制飲食對我來說很痛苦」，為此選擇運動維持體態，原先練瑜伽多年，今年開始進行重訓，目前已經上了半年的教練課，漸漸讓運動變成自己生活一部分，「習慣之後，運動不會是痛苦，而是快樂」。

大久保麻梨子回憶剛來台發展的前半年，對台灣美食著迷，每一個沒吃過的小吃都想嘗試，每天一定喝珍珠奶茶、吃鳳梨酥與炸雞等，在完全沒運動狀態下，短時間居然胖了6公斤，直到身邊工作人員提醒，以及習慣台灣生活後，發現珍奶熱量較高，所以開始減量，並選擇自己料理三餐。她提醒網友，不能把「沒時間」這句當作不運動藉口，「為了愛吃的台灣美食，我會每天動一動，希望大家也一起」。

大久保麻梨子自認不在意體重，比較在意平衡與線條，洗澡時會透過全身鏡，看看自己身體線條的變化，還有偶爾穿很緊身的牛仔褲，檢查一下身材有沒有改變。談到自己獨門的瘦身方式，她透露，若工作短期內需要瘦身時，會吃雞肉鍋，「湯裡加昆布，裡面加蔬菜豆腐菇類還有雞肉，沾料是醬油和醋和蔥和蒜頭，不吃澱粉也可滿足，讓身體暖和，營養豐富又低熱量」。

(中時 )