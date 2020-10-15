「在施政上小創新，就能讓市民更有感」市議員陳清龍15日在市議會中，以豐原區試辦鄰里監視器為例，市府改用租賃取代買斷，市府與有線電視業者合作，在各里裝設逾200支鏡頭，使用成效良好，獲得極大好評紛紛希望擴大辦理，因此建議循該模式持續增加，鞏固電子城牆。民政局長吳世瑋允諾將再續辦。

陳清龍也提出「科技關懷」，用電視建構居家長者關懷網，建立與居家長輩的互動平台，以及今年碰上新冠肺炎影響經濟與就業，他發想以職涯諮詢師的概念，穩定應屆畢業生就業。

陳清龍說，以往警政系統的路口監視器因建置、維護經費高，故地點必須是重要交通路口。推動鄰里監視器後，巷弄內也能安裝，試辦後確實發揮功效，因此爭取鄰里監視器一定要續辦。

陳清龍提出以科技進行居家長者關懷，他說，現在台中市老年人口約37萬人，民政系統有愛鄰守護隊，社會局開辦長青學苑及社區關懷據點等，然而願意走出戶外的長輩比例仍較低，絕大多數都在家中與電視相伴，建議可運用電視建構居家長者關懷服務網，透過電視頻道就能做政策宣導、活動宣傳、訊息發布外，社工、里鄰長們也能以電視視訊做即時關懷與互動，除提供長者最直接的關心，還可降低社工路途奔波的風險。

今年碰上新冠肺炎疫情，陳清龍關心應屆畢業生的就業情況，他表示，最近有應屆畢業生求職不順找他協助，而服務處常收到就服處與勞工局發布的求才訊息與徵才廣告，但企業「找不到人」，求職者「找不到工作」情況未有顯著改善，勞工局像是職業介紹所，但媒合與宣傳力度似為不足。

陳清龍說，勞動部也推出「應屆畢業青年就業措施」、「青年就業獎勵計畫」等，應屆畢業生只要工作滿3個月、6個月都各有獎勵金，全面撒錢卻無助穩定就業；建議勞工局聘請「職涯諮詢師」成立專屬於台中市的青年職涯諮詢中心，除配合目前勞動部既有的青年職涯服務外，可於固定時段安排各行業的前輩，給予社會新鮮人符合該行業類別的工作內容諮詢，未來發展方向等，有助他們思考工作是否合適，而不會盲目上工，又因不符合期待而離職。

陳清龍強調，政策上的小創新，就能帶來更大效益，市民生活更有好感。而除了創新，他也提到，豐原地區僅有一座納骨塔，而塔位不足情況下，請市府研議增闢第二座納骨塔，以為先人尋得安居淨土。

(中時 )