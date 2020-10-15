美國總統大選至今僅剩下20天，全國民調落後的美國總統川普競選拜票時，罕見對偏鄉婦女們採低姿態喊話「請妳們投給我，好嗎」，讓外界認為川普恐已自認選情告急才採取如此。不過，美國有線電視新聞網（CNN）分析，偏鄉選民曾是2016年讓川普入主白宮的關鍵之一，但這批選民在2018年期中選舉因反對川普、大批轉投民主黨，不僅當時讓共和黨失去眾議院，川普現今也不得不謹慎臨戰。

對於川普罕見採取低姿態向偏鄉婦女選民喊話，CNN指出她們多數早在2018年期中選舉轉頭民主黨，至今仍未回心意轉轉，這對選情已告急的川普自然不利。

CNN指出，多家民調顯示民主黨總統候選人拜登在全國民調上仍享有優勢。而根據《國會山莊》也綜合各家民調指出，美媒《ABC新聞》與華盛頓郵報11日公布的民調顯示拜登在全國民調上以55%領先川普43%，而CNN與《福斯新聞》的民調中，拜登也領先川普10個百分點，其中拜登的支持度還超過50%。在大選剩下不到3周之際，這對川普自然不樂觀。

報導分析指出，偏鄉選民、特別是女性選民對民調落後的川普至關重要。根據皮尤研究中心統計，在2016大選中，川普靠著偏鄉地區選票，以2%差距在此地區勝過當時民主黨候選人希拉蕊。不過在2018年的期中選舉中，大部分偏鄉地區選票因反對川普而轉頭民主黨，連累讓共和黨以45%比52%而失去眾議院。

分析指出，很不幸地對川普而言，2018年期中選舉還不是聲望最低點，像是克羅拉多州、德州、喬治亞以及佛羅里達等郊區人口眾多的州，過去數年也不再支持川普。且真正的問題是，即使川普本人深知偏鄉選民支持流失的問題，但這與如何挽救當前局面，是完全不同的事。例如川普雖然低姿向女性選民喊話，但又恐嚇她們如果拜登當選，女性將面臨由非政府主義者組成的安提法（Antifa）幫派威脅入侵家園，但這種恐嚇語氣，選民未必會買單，畢竟她們現在根本沒受特別威脅。

報導最後表示，川普知道正逐漸失去選情，也知道偏鄉選情陷入困境，特別是在此區的婦女票，但是他並沒有提出任何可以讓婦女們回心意轉的方案，只好訴諸苦苦求情，但也通常沒有用。

(中時新聞網)