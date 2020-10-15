軍紀何在？空軍配料件總庫派駐空軍屏東基地的專業庫部隊，竟發生一名凃姓士官長擔任值日官時，不假離營12小時，跑到民宅內與該部隊官兵打麻將，整起事件直到4個月後才被監察官發現，經憲兵隊調查，屏檢偵辦後，依陸海空軍刑法擅離職守罪將凃姓士官長起訴。

配料件總庫隸屬空軍保修指揮部，負責保管重要保修器材及飛機料件。這起離譜事件發生在去年7月，據自由時報報導，派駐屏東專業庫部隊的凃姓士官長，去年7月13日8時起至14日8時止，擔任隊部值日官，負責安全巡查、防範單位內突發狀況，並掌握營舍各安全士官留守待命狀況，但凃姓士官長未經請假程序，逕自於晚間10點多不假離營，跑到民宅與該部隊官兵打麻將，直到隔天上午將近10點才返回營區。

事後無人發現通報，直到12月間才被該單位監察官查覺，向上通報後移交憲兵隊調查，將擅離職守的凃姓士官長，以及當天一起打麻將的同部隊官兵通通依法送辦。屏東地檢署偵辦後將凃姓士官長依陸海空軍刑法擅離職守罪提起公訴。

(中時新聞網)