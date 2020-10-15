40歲香港綠葉男星張彥博是無綫電視基本藝人，曾演出電視劇《一屋老友記》、《跳躍生命線》，和電影《家有囍事2020》。今(15日)他被港媒封為「孝順王」，將繼父視為生父般孝順，今年繼父再度中風，需多次進出醫院，他便花光繼續買車，親自接送繼父看病，相當難得。

張彥博出道前曾當過茶餐廳服務員、救生員、發傳單工作人員等，15年前他和馮嘉輝、伍德耀組成赤子樂隊（Akago）出道，2012年參加《聲動亞洲》，隔年參加《2013快樂男聲》，雖未進入決賽，但為他累積了一定人氣，後來也參與了不少舞台劇、電視劇、電影演出。

2年前張彥博拍攝《跳躍生命線》時不慎弄傷頸椎，休息了4個月養病才逐漸恢復，過去他受訪透露，剛進演藝圈前幾年收入不穩，連出門搭車都要跟家人借錢，他因此自責到有輕生念頭，幸好最後靠信仰支撐住，後來他與交往4年的圈外女友分手，主因也是經濟狀況不好，擔心耽誤對方，直言希望未來等有屋有車後再來考慮結婚。

據《東網》報導，張彥博從小在單親家庭長大，母親再婚後，張彥博將繼父視為生父一樣孝順，近日在醫院附近拍到張彥博開著白色跑車親自送繼父和媽媽到醫院看病，一小時後他再開回醫院送兩老回家，事後他受訪承認繼父中風，所以花光儲蓄買了車，送父母回診，也搬回老家親自照顧長輩，令網友大讚孝心感人。

(中時新聞網)