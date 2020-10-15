蘋果在台灣時間14日凌晨終於發布iPhone 12系列4款新機，有不少消費者正苦惱該換哪款，但德國商業銀行(Commerzbank)分析報告指出，iPhone 12 Pro/Pro Max除了相機比iPhone 12強，晶片、電池壽命、螢幕技術幾乎無差別，卻要貴200到300美元，但不是每個人都想當攝影師。

德國商銀報告指出：「我們認為以前的手機周期，蘋果給出強力理由說服科技愛好者應該追求最高階機種，包括2017年iPhone X、2018年iPhone XS，及2019年iPhone 11 Pro，但我們沒在2020年看到一樣強度。我們憂心消費者可能轉向iPhone 12/12 mini。Pro系列多出的功能可能對想拍好照片的攝影師很重要，但不是每個消費者都有這種需求。」

其他專家也有類似看法。瑞銀(UBS)集團研究報告估計，2021會計年度iPhone整體銷售只有25%屬於Pro以上機種，37%是標準機種，38%是低價位機種。

跨國獨立投資銀行Raymond James分析報告寫得更直白簡潔，「相比iPhone 12提供的所有功能，iPhone 12 Pro的價值定位基本上就是相機品質，那似乎真的令人激賞，但這也是其與iPhone 12唯一差別。」

(中時新聞網)