核四燃料棒已外運1504束 但還有中子源、反應器 10:322020/10/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院日前決議要求台電把核四燃料棒1744束全數外運，目前已外運1504束，還有240束未外運，原能會主委謝曉星表示，據了解，目前未能順利外運原因在於「護箱」短缺，台電已積極調配護箱，包括用空運的方式載運護箱等方式，盡量達成立法院的要求。 立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。 台電已陸續外運核四燃料棒，謝曉星表示，雖然燃料棒外運，但核四還有中子源、反應器等，原能會仍會管制。 (中時 ) #燃料棒 #核四 #立法院 #謝曉星 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃竹苗中四地14日起實施夜間減壓供水 其餘各地供水正常 10:022020/10/14 財經 核一除役1年餘僅拆電塔 預年底完成除役審查計畫 09:232020/10/15 生活 水情吃緊… 三大科學園區 節水應戰 04:092020/10/15 財經要聞 中時兵推「美大選十月驚奇」：若美艦在高雄外海故障 15:152020/10/14 軍事 萬大線工期惹民怨 柯文哲駁為求品質才拉長工期 13:512020/10/14 生活 新望75kW太陽光電變流器 高效能 04:092020/10/14 產業特刊 疫情年求職看準三產業 履歷這樣準備提升面試機會 09:002020/10/15 雜誌 中低價股當家 聯電笑 台股力守12,900 14:352020/10/14 財經 基隆輕軌升級捷運 結合民汐線 04:092020/10/14 政治要聞 慶祝商人節 國際商務組織BNI看好屏東 17:592020/10/14 財經 生活熱門新聞 嬤抽屜翻出百年前泛黃A4紙 網一看內容驚呼快護貝：有錢也買不到 - 生活 周末變天降溫5度 連雨6天！彭啟明揭未來颱風發展 - 生活 兩樣情！ 2輪今年拼百萬輛 電動車卻失寵 銷售卻倒退嚕 - 生活 華航飛洛杉磯航班驚見噴射背包客 華航還原目擊現場 - 生活 全球最安靜景點竟在台灣 美籍科學家曝背後原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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