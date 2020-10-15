立法院日前決議要求台電把核四燃料棒1744束全數外運，目前已外運1504束，還有240束未外運，原能會主委謝曉星表示，據了解，目前未能順利外運原因在於「護箱」短缺，台電已積極調配護箱，包括用空運的方式載運護箱等方式，盡量達成立法院的要求。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星等人業務報告。

台電已陸續外運核四燃料棒，謝曉星表示，雖然燃料棒外運，但核四還有中子源、反應器等，原能會仍會管制。

(中時 )