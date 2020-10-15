噪音汙染越來越嚴重，現在不論去餐廳、賣場、甚至連書店，常常都因為旁人太過吵雜而不得安寧，若想圖個清靜去哪裡最好？沒想到台灣的陽明山國家公園，竟被美國科學家選為全球最安靜景點，連知名部落客都稱讚，陽明山是一個不需要跑太遠就能享有寂靜的清幽之地。

想找到一個毫無噪音的安靜之地，對都市人來說相當難能可貴，《The China Post》報導，根據美國科學家Gordon Hempton 的「全球安靜園區」(QPI) 指標，台灣的陽明山國家公園因比鄰市區、鬧中取靜、環境清幽，今年被列為「世界第一個都市安靜園區」。

QPI主要是透過噪音計、錄音檔和兩位專業人員從早到晚共觀察三天，紀錄沒有受到噪音污染的地區；根據QPI網站，「安靜園區」共分為野外安靜園區、都市安靜園區、安靜步道、海洋安靜園區、安靜社區以及安靜旅舍等六大類。

由於Hemptom在2003至2004年間經歷了失聰的恐懼，在聽力漸漸恢復後，他認為安靜是大家都應享有的權利，並開始思索沒有「安靜」的世界會變得如何，因此創辦了QPI，目前QPI已認證262個安靜園區，還有許多地區尚待檢核。

此外，新加坡部落客Michelle Lim也表示，「鬧中取靜」對現代人來說越來越重要，而陽明山正是一個不需要跑太遠就能享有一份寂靜的清幽之地。

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(中時新聞網)