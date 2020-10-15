吳怡農籲「在家當兵」馮世寬怒嗆：渣男

針對國防及兵役問題，新境界文教基金會副執行長吳怡農昨日（14）提出「聯合國土防衛」理念，拋出運用「在家當兵」構想將國防耕植於日常生活中。此論點不僅遭國民黨立委吳斯懷痛批，今國軍退除役官兵輔導委員會主任委馮世寬更在立院受訪時直言：「吳怡農是個渣男，不要聽他的！」馮性格直率，自號「大鵬」的他「金句脫口」其實不只這一次。

馮世寬「金句」如下：

1、「吳怡農是個渣男，不要聽他的。」

2、「我不聽他（吳怡農) 主張，我不理他。」

3、立委莊瑞雄問：「宋仲基有沒有比你帥？」馮世寬：「我看還差一點！」

4、莊瑞雄問：「你年輕時跟金城武比較，有沒有比他帥一點？」馮世寬：「他當然不如我！」

5、立委賴士葆指出，前國防部長李天羽說共軍打過來只能撐2週，馮世寬回答：「他只能打兩個禮拜，我不止啊！」

6、媒體問給清泉崗官兵打幾分？馮世寬：「我想應該還是100分！」並加碼表示：「100分部長應該帶出100分部隊！」

7、媒體問給三軍樂儀隊打幾分？馮世寬：「打超過一百分！」

8、因慶富案遭質詢立委曾銘宗拍桌痛罵「態度輕浮」、「嘻皮笑臉」，馮世寬立刻「仰頭大笑」四聲回擊。

9、馮世寬面對立委陳柏惟台語質詢，直言：「我聽嘸懂台語！」

10、「我選舉的話一定會選上喔！」

11、馮世寬接下蔡英文政府首任國防部長時，在國防部官方網站「部長的話」寫道：「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」

(中時新聞網)